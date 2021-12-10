Много крыс. Снова.

Мрачная приключенческая игра A Plague Tale: Requiem была представлена на церемонии The Game Awards 2021 атмосферным геймплейным трейлером. Чумные крысы, эпидемия, силы инквизиции и наши главные герои, которым предстоит всему этому противостоять. Смелая девушка Амиция изо всех сил пытается не сойти с ума и защитить своего младшего брата Хьюго.

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Наши герои продолжат путешествие по средневековой Франции, поэтому всё должно быть интересно. Релиз A Plague Tale: Requiem запланирован на 2022 год, среди целевых платформ есть ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch (облачная версия).

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Сама игра является прямым продолжением A Plague Tale: Innocence, тепло принятой публикой.