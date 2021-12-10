Это, конечно, не за инклюзивность бороться.

Techland приехала на The Game Awards 2021, куда привезла кинематографический CGI-видеоролик, посвящённый Dying Light 2. В видео наглядно демонстрируются трудности, с которыми приходится ежедневно сталкиваться ещё сохранившим свой человеческий облик обитателям Города.

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Напоминаем, события Dying Light 2 разворачиваются спустя 20 лет после первой части. Человечество не смогло победить инфекцию, так что тем, у кого ещё есть надежда на спасение, необходимо постоянно жить в отнюдь не добром соседстве с теми, для кого уже всё кончено.

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Релиз — 4 февраля на всех актуальных платформах.