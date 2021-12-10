Разработчики из студии Rocksteady показали на The Game Awards 2021 полноценный геймплейный трейлер кооперативного экшена Suicide Squad: Kill the Justice League. Хорошо известный нам Отряд Самоубийц (Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Король Акул) попытаются дать отпор Брейниак. Последний тут выступает на правах главного злодея, захватившего контроль над Лигой Справедливости и его героями.
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Всё верно, нашим «самоубийцам» придётся столкнуться с героями «Лиги». В трейлере, например, можно было увидеть противостояние с Флэшем. Suicide Squad: Kill the Justice League можно будет пройти в кооперативе на четверых игроков.
Релиз проекта намечен на 2022 год, целевые платформы вы и так знаете: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.