Красивое.

Разработчики из Volition тоже оказались в числе приглашённых на церемонию The Game Awards 2021, куда привезли новый геймплейный трейлер перезапуска Saints Row. По закону жанра, к которому принадлежит данный проект, нам показали море сумасшествия, погони с перестрелками, полёты на истребителе и вингсьюте.

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Напоминаем, что новая Saints Row связана с предыдущими частями серии лишь названием: нас ждут новые герои, новое место действия, новые конфликты, проблемы и негодяи.

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Релиз — в конце лета следующего года.