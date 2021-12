Всё еще «его прелесть».

Кинематографический трейлер The Lord of the Rings: Gollum был представлен на The Game Awards 2021 — уж простите, новостей с этого мероприятия поступает очень много. Голлум преследует «свою прелесть», скрытно перемещаясь по уровням, минуя эльфов, орков и, кажется, вообще всех. Игроку, взявшему управление нетипичным героем, придётся постоянно делать решения, определяя дальнейшую судьбу его характера. Он может быть более злым или не очень — ну, вы понимаете.

Собственно, представленный ролик призван наглядно продемонстрировать степень проработанности одной из главных геймплейных механик Gollum — со спорами главного героя о дальнейшем выборе.

Релиз The Lord of the Rings: Gollum должен состояться в 2022 году на ПК и консолях. Точной даты не объявили, но фанаты подождут, наверное.