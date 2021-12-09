Компания Microsoft объявила о добавлении функции кодирования видео Video Encode API в DirectX 12 для Windows 11. Данное новшество обеспечивает создателям программного обеспечения возможность производить кодирование и декодирование видео с использованием видеодвижков с ускорением на графический процессор в соответствии со стандартами DirectX 12.
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Сообщается, что функция Video Encode API будет включена в состав Windows 11 DirectX 12 Agility SDK версии 1.700.10 или более поздней. Редмондцы также опубликовали список аппаратных платформ и минимальную версию драйверов для них, которые уже сейчас поддерживают кодирование видео для кодеков H264 и HEVC (H265). Пока речь идёт только о видеокартах NVIDIA и встроенной графике Intel. На графических картах от AMD поддержка Video Encode API появится во втором квартале будущего года.
С помощью представленных нововедений пользователи смогут индивидуально настраивать отдельные параметры самого процесса кодирования видео:
- режимы конфигурации управления скоростью;
- использование настраиваемых инструментов кодирования кодеков;
- размеры блоков кодеков и преобразований;
- ограничение точности вектора движения и другое.
За всеми подробностями функции кодирования видео с помощью DirectX 12 следует переходить на специальную страничку официального блога Microsoft.