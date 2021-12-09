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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft добавила функцию кодирования видео в DirectX 12, но пока только на видеочипах от Intel и NVIDIA
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Компания Microsoft объявила о добавлении функции кодирования видео Video Encode API в DirectX 12 для Windows 11. Данное новшество обеспечивает создателям программного обеспечения возможность производить кодирование и декодирование видео с использованием видеодвижков с ускорением на графический процессор в соответствии со стандартами DirectX 12.

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Сообщается, что функция Video Encode API будет включена в состав Windows 11 DirectX 12 Agility SDK версии 1.700.10 или более поздней. Редмондцы также опубликовали список аппаратных платформ и минимальную версию драйверов для них, которые уже сейчас поддерживают кодирование видео для кодеков H264 и HEVC (H265). Пока речь идёт только о видеокартах NVIDIA и встроенной графике Intel. На графических картах от AMD поддержка Video Encode API появится во втором квартале будущего года.

С помощью представленных нововедений пользователи смогут индивидуально настраивать отдельные параметры самого процесса кодирования видео:

  • режимы конфигурации управления скоростью;
  • использование настраиваемых инструментов кодирования кодеков;
  • размеры блоков кодеков и преобразований;
  • ограничение точности вектора движения и другое.
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За всеми подробностями функции кодирования видео с помощью DirectX 12 следует переходить на специальную страничку официального блога Microsoft.

#microsoft #directx 12
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