А слабо на чистом энтузиазме побастовать? Ну, если вы такие идейные.

Истерия вокруг Activision Blizzard продолжается. Сегодня стало известно, что рабочее объединение (что-то вроде профсоюза) ABK Workers Alliance объявило об организации долгосрочной забастовки и специального фонда для её материальной поддержки. Фонд будет пополняться из средств всех неравнодушных; конечная цель — собрать один миллион долларов, и на сегодняшний день более пятисот пятидесяти сердобольных «задонатили» уже свыше 33 тысяч долларов.

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Как утверждают лидеры рабочего объединения, руководство Activision Blizzard всё ещё не выполняет их требования, поэтому они будут бастовать до тех пор, пока не добьются своего. Делать это на общественных началах, видимо, в современном мире не комильфо: надо и работу в «частной лавочке» фактически прогуливать, и деньги продолжать получать.

Today, the ABK Worker's Alliance announces the initiation of its strike. We encourage our peers in the Game Industry to stand with us in creating lasting change. For those who wish to join in solidarity, please consider donating to our Strike Fund.https://t.co/IauGyxuLYG — ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 9, 2021

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Стоит отметить, что на самом деле руководство Activision Blizzard уже пошло на некоторые уступки. Организовало фонд для материальной поддержки «жертв» харассмента и притеснений, а также создало специальную комиссию по надзору за исполнением всех решений о повышении инклюзивности и доброжелательности в рабочем коллективе всех входящих в состав холдинга компаний.