Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam началась крупная распродажа в честь The Game Awards 2021
Мероприятие серьёзное, подготовка к нему тоже серьёзная.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

The Game Awards 2021 — последнее в этом году крупное игровое мероприятие, венцом которого станет оглашение победителей в самых разных номинациях. У создателя, организатора и ведущего TGA, вездесущего Джеффа Кили, имеются огромные связи со всеми так или иначе связанными с игровой индустрией компаниями, поэтому вполне закономерно, что они отмечают наступление «Оскара» от мира видеоигр собственными акциями. Например, распродажами.

реклама

В частности, приуроченная к скорому началу The Game Awards распродажа стартовала несколько часов назад в Steam. В ней принимают участие огромное количество игр, в том числе и сравнительно свежих релизов. Вот, например, некоторые из наиболее интересных предложений в рамках распродажи в Steam:

  • It Takes Two за 1 549 рублей (скидка 38 %);
  • Deathloop за 1 249 рублей (скидка 50 %);
  • Valheim за 348 рублей (скидка 20 %);
  • Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);
  • Resident Evil Village за 1 754 рубля (скидка 35 %).
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Акция продлится до 13 декабря. А там уже и зимняя распродажа не за горами.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve удалила китайский проект Myth of Empires из Steam после жалобы на использование в нём исходного кода ARK Survival Evolved
Похоже, Valve окончательно забросила поддержку провальной Dota Underlords
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
73
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
68
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
112
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
13
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
19

Сейчас обсуждают

korney
18:31
"Крэкс, фэкс, пэкс" говорить надо?
Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт
Shuvalof Yuri
18:30
Как раз у лахтодаунов время идет в обратную сторону. надеюсь, введут отрезание пальцев, чтобы окружающие видели чем эта падла занималась.
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
SATelit
18:30
Школота, такая школота))))
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
SATelit
18:29
Когда начинать боятся?
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
NOFX
18:29
Так 5950х или 3950х? Вы уж определитесь 😁
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 5950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
Shuvalof Yuri
18:28
Болезный, а кроме денег нечего копить?
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Jeki Jenkins
18:28
Мадам, обострение у тех, кто лезет не в свои дела. Сидите в прошлом дальше.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
SATelit
18:28
Это так сейчас в камере член пахана называется?
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Jeki Jenkins
18:27
Майнить на видеокартах - для школьников-переростков. Асики - вот где бабло.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jeki Jenkins
18:24
Друже, я два-три месяца назад уволился с фермы по причине…. блядин из правительства))) наша ферма «ГРАБИЛА» всего-то 25 мВт. Но подсосы из ебаного правительства жить не могут, когда кто-то шарит, как ...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем