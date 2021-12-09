Мероприятие серьёзное, подготовка к нему тоже серьёзная.

The Game Awards 2021 — последнее в этом году крупное игровое мероприятие, венцом которого станет оглашение победителей в самых разных номинациях. У создателя, организатора и ведущего TGA, вездесущего Джеффа Кили, имеются огромные связи со всеми так или иначе связанными с игровой индустрией компаниями, поэтому вполне закономерно, что они отмечают наступление «Оскара» от мира видеоигр собственными акциями. Например, распродажами.

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В частности, приуроченная к скорому началу The Game Awards распродажа стартовала несколько часов назад в Steam. В ней принимают участие огромное количество игр, в том числе и сравнительно свежих релизов. Вот, например, некоторые из наиболее интересных предложений в рамках распродажи в Steam:

It Takes Two за 1 549 рублей (скидка 38 %);

Deathloop за 1 249 рублей (скидка 50 %);

Valheim за 348 рублей (скидка 20 %);

Cyberpunk 2077 за 999 рублей (скидка 50 %);

Resident Evil Village за 1 754 рубля (скидка 35 %).

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Акция продлится до 13 декабря. А там уже и зимняя распродажа не за горами.