Через полдня состоится последнее крупное игровое событие в этом году — The Game Awards 2021. В течение двух—трёх часов нас ждёт масса анонсов и показов ранее представленных игр, причём многие из них по уровню «хайпа» будут соответствовать даже долгожданной Elden Ring от создателей Dark Souls. Вставать в такую рань и смотреть ли трансляцию? Для нас как редакции этот вопрос даже не стоит, ну а читатели смогут ознакомиться со всеми достойными внимания новостями уже утром перед работой. Между тем в PlayStation Store стартовала приуроченная к скорому началу The Game Awards 2021 распродажа, в которой принимают участие свыше сотни самых разных игр, включая даже новинки вроде Battlefield 2042.
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Безусловно, специфика PlayStation Store такова, что рублёвые цены в нём нецензурно высокие, и даже скидки не помогают довести их до адекватного уровня, но инфоповод есть инфоповод. Вот несколько из наиболее интересных предложений:
- Deathloop за 2 499 рублей (скидка 50 %);
- Kena Bridge of Spirits за 1 994 рубля (скидка 30 %);
- Battlefield 2042 за 4 124 рубля (скидка 25 %);
- Demon’s Souls за 3 409 рублей (скидка 38 %);
- Mass Effect Legendary Edition за 2 792 рубля (скидка 43 %).
Акция продлится до 13 декабря.