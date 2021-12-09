Показательно.

Через полдня состоится последнее крупное игровое событие в этом году — The Game Awards 2021. В течение двух—трёх часов нас ждёт масса анонсов и показов ранее представленных игр, причём многие из них по уровню «хайпа» будут соответствовать даже долгожданной Elden Ring от создателей Dark Souls. Вставать в такую рань и смотреть ли трансляцию? Для нас как редакции этот вопрос даже не стоит, ну а читатели смогут ознакомиться со всеми достойными внимания новостями уже утром перед работой. Между тем в PlayStation Store стартовала приуроченная к скорому началу The Game Awards 2021 распродажа, в которой принимают участие свыше сотни самых разных игр, включая даже новинки вроде Battlefield 2042.

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Безусловно, специфика PlayStation Store такова, что рублёвые цены в нём нецензурно высокие, и даже скидки не помогают довести их до адекватного уровня, но инфоповод есть инфоповод. Вот несколько из наиболее интересных предложений:

Deathloop за 2 499 рублей (скидка 50 %);

Kena Bridge of Spirits за 1 994 рубля (скидка 30 %);

Battlefield 2042 за 4 124 рубля (скидка 25 %);

Demon’s Souls за 3 409 рублей (скидка 38 %);

Mass Effect Legendary Edition за 2 792 рубля (скидка 43 %).

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Акция продлится до 13 декабря.