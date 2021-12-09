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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В PS Store стартовала приуроченная к The Game Awards распродажа: участвует даже Battlefield 2042
Показательно.
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Через полдня состоится последнее крупное игровое событие в этом году — The Game Awards 2021. В течение двух—трёх часов нас ждёт масса анонсов и показов ранее представленных игр, причём многие из них по уровню «хайпа» будут соответствовать даже долгожданной Elden Ring от создателей Dark Souls. Вставать в такую рань и смотреть ли трансляцию? Для нас как редакции этот вопрос даже не стоит, ну а читатели смогут ознакомиться со всеми достойными внимания новостями уже утром перед работой. Между тем в PlayStation Store стартовала приуроченная к скорому началу The Game Awards 2021 распродажа, в которой принимают участие свыше сотни самых разных игр, включая даже новинки вроде Battlefield 2042.

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Безусловно, специфика PlayStation Store такова, что рублёвые цены в нём нецензурно высокие, и даже скидки не помогают довести их до адекватного уровня, но инфоповод есть инфоповод. Вот несколько из наиболее интересных предложений:

  • Deathloop за 2 499 рублей (скидка 50 %);
  • Kena Bridge of Spirits за 1 994 рубля (скидка 30 %);
  • Battlefield 2042 за 4 124 рубля (скидка 25 %);
  • Demon’s Souls за 3 409 рублей (скидка 38 %);
  • Mass Effect Legendary Edition за 2 792 рубля (скидка 43 %).
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Акция продлится до 13 декабря.

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Evgeniy Som
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этим ответом ты подтвердил звание нубаса в железе ))))))
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Evgeniy Som
16:56
Какая разница можно и прайм95 о котором ты небось только что прочитал ))) факт что в обзоре оперативка ничем не тестировалась а когда тебе сказали про тестмем5 ты как полный нуб даже не понял что от т...
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Гуманоид
16:56
Говорили же, что пароль к этому кошелю потерян. Так откуда же сто лямов возьмутся?
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
ФЫВА-ОЛДЖ
16:55
Сейчас не нужно ничего рекламировать, дефицит - всё покупают, разница только в ценах, высоких и там и там.
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Evgeniy Som
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Александр Богдан
16:49
Да? У меня на 1080р уходит 3 гига родных и ещё 3 в ОЗУ заползает
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
bumbox
16:45
за майнинг тоже валнуюс: Исландия (страна где между прочим добыто 8% биткойна) уже сегодня стонет - там вода закончилась у них - электротермальная энергия на ноль множиться изза майнеров)) Казакиста...
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Vladimir Kamyshnikov
16:45
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Дмитрий Истомин
16:45
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bumbox
16:44
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