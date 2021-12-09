Релиз которого состоится уже через несколько часов.

DICE держит слово и регулярно выпускает для Battlefield 2042 обновления с исправлениями недочётов. Сегодня, уже в 11 утра по московскому времени, к игре будет применено последнее в этом году обновление с индексом 3.1. Список содержащихся в нём изменений весьма внушительный, и ознакомиться с ними можно в соответствующей заметке на официальном сайте игры; мы же в рамках данного материала затронем некоторые наиболее важные изменения и исправления.

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Разработчики продолжают дорабатывать систему регистрации попаданий и вносить изменения в баланс при отдаче и разбросе пуль. Изначально, напомним, ситуация с этим элементом игрового процесса в Battlefield 2042 была столь критической, что стрелять на средние и уж тем более дальние дистанции было сродни броску монетки.

Вместе с тем в обновление входят многочисленные улучшения звука, благодаря чему игроки смогут точнее определять расстояние и направление выстрелов, взрывов, звуков техники и прочего.

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Напоминаем, что в DICE после неудачного релиза Battlefield 2042 произошли кадровые перестановки, а дальнейшее развитие франшизы возглавил соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла.