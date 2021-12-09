Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
Релиз которого состоится уже через несколько часов.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

DICE держит слово и регулярно выпускает для Battlefield 2042 обновления с исправлениями недочётов. Сегодня, уже в 11 утра по московскому времени, к игре будет применено последнее в этом году обновление с индексом 3.1. Список содержащихся в нём изменений весьма внушительный, и ознакомиться с ними можно в соответствующей заметке на официальном сайте игры; мы же в рамках данного материала затронем некоторые наиболее важные изменения и исправления.

реклама

Разработчики продолжают дорабатывать систему регистрации попаданий и вносить изменения в баланс при отдаче и разбросе пуль. Изначально, напомним, ситуация с этим элементом игрового процесса в Battlefield 2042 была столь критической, что стрелять на средние и уж тем более дальние дистанции было сродни броску монетки.

Вместе с тем в обновление входят многочисленные улучшения звука, благодаря чему игроки смогут точнее определять расстояние и направление выстрелов, взрывов, звуков техники и прочего.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Напоминаем, что в DICE после неудачного релиза Battlefield 2042 произошли кадровые перестановки, а дальнейшее развитие франшизы возглавил соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тестировщики Apex Legends помогли в исправлении недоработок Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
103
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
24
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
55
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
16
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
80
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
6
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16

Сейчас обсуждают

Никита Гришкин
01:44
Е25 я так понимаю в коробках не появится да?
Детали «Новогоднего наступления 2022» в World of Tanks: полный регламент и содержимое больших коробок с бонусами
Дмитрий Demonada
01:38
Взял сейчас его за 1614р + 84р кэш
Baseus Handheld Mini Inflator – портативный насос со скидкой 30% на AliExpress
Собака на Зене
01:34
Однопоток у 12100 будет на уровне разогнанного 7700K, что неплохо. Это даже получше, чем у 11400. А вот в многопотоке полный слив 10400/11400. При рекомендованной цене в 130$, плюс недешёвых H610, тут...
Intel Core i3 12-го поколения показали высокую одноядерную производительность в CPU-Z и Cinebench
omoikane
01:29
Ждем новую кучу говноигр в стим :D
Бесплатная раздача ассетов для Unreal Engine за декабрь 2021 года
Lesk
01:27
Ппц, откуда столько хохлоботов?! У вас свой оверклокерс есть, %здуйте туда!
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
temrus63
01:24
в точку
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
NONsens
01:21
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
BeeMaster
01:20
Кому это интересно, кроме паразитов в правлении компаний-издателей игр? "Вай-вай, мы не можем больше заколачивать горы золота", бедняжечки.
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
ev_rus
01:19
Это не тот вариант. Проще и умнее было развить теорию нахождения в Матрице. Было бы правдоподобнее, чем этот детский плоскоземельный бред. Так что правде всплывать никуда не нужно, она уже есть и всем...
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
fokuslotus
01:14
именно сегодня Россия умирала особенно сильно.
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отправился на МКС на борту космического корабля "Союз МС-20"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем