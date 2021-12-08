Вроде, удобно.

Разработчики экшена Hunt: Showdown подготовили и выпустили обновление, которое позволяет игрокам перемещать в инвентарь оружие и предметы, экипированные на охотнике, прямо во время миссии. Оказывается, делать это сейчас можно даже после того, как было подобрано снаряжение у поверженного соперника.

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План действий в таких случаях следующий. Сначала нужно переключиться на предмет для перемещения. Затем надо нажать и удерживать кнопку слота в инвентаре, куда надо опустить предмет. И в конце (после небольшой заметки) слот будет заполнен нужным предметов.

Авторы в описании к обновлению указали на тот факт, что перемещать можно предметы только из одной категории. Оружие также должно размещаться в слотах для оружия, а предметы экипировки — в слотах для расходных материалов.

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Текущее обновление для Hunt: Showdown внесло нужные правки для оружия с глушителем и исправило несколько технических ошибок.