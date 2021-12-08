Соревновательный шутер Valorant получил небольшое обновление, принесшее с собой несколько полезных функций. Так, в меню настроек игры теперь можно устанавливать разные назначения клавиш для каждого агента.
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Разработчики из Riot Games подчёркивают, что для каждого агента можно создать только один профиль. Ещё один момент связан с ошибкой отображения эффектов от некоторых умений в режиме от третьего лица. Так вот, теперь она тоже исправлена.
Патч 3.12 добавил возможность пожаловаться на игрока во время выбора агента или же добавить его в друзья. Разработчики в очередной раз подчеркнули, что следят за стрельбой по «своим» и готовы оперативно наказывать игроков, которые привыкли вредничать.
Остальные детали актуального апдейта Valorant не так интересны, ведь они касаются дежурных исправлений багов с интерфейсом и улучшений карточек игрока. Подробности можно посмотреть в свежем трейлере.