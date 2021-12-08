Спойлер: достаточно много всего.

С начала этого года космобоевик Everspace 2 пребывает на просторах раннего доступа Steam. За это время проект получил 92-процентный пользовательский рейтинг, поэтому вполне естественно, что в сообществе его любителей существует запрос на новый контент. И он будет: сегодня авторы из Rockfish Games опубликовали специальный видеоролик, в котором коротко демонстрируют грядущие в следующем году нововведения.

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Итак, уже весной следующего года Everspace 2 ждёт крупное обновление, в состав которого войдёт новый класс кораблей, поддержка новых языков, включая русский, переработанная система крафтинга и ресурсов, повышение максимального уровня игрока, новое снаряжение, новые основные и второстепенные задания, и прочее.

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Летом тенденция продолжится: новые миссии, очередное повышение максимального уровня, новая звёздная система Дрейк, а также новый компаньон. Осенью — очередное повышение максимального уровня игрока, новые предметы экипировки, а также новая «эндгейм»-активность.