Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Wasteland 3 с лета прошлого года привлекла внимание двух миллионов игроков
Учитывая все детали и переменные, результат неплохой.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену

В современной игровой промышленности модно делиться статистическими показателями игр, вот и разработчики из inXile Entertainment решили последовать традиции и сообщили, что за пятнадцать с небольшим месяцев, минувших с момента релиза Wasteland 3, игра привлекла внимание двух миллионов человек.

реклама

Предыдущий «круглый» результат в один миллион человек был достигнут в конце октября прошлого года. Иными словами, интерес к Wasteland 3 определённо есть, но серьёзным его, особенно, учитывая фактор пандемии и повышенного спроса на видеоигры, назвать нельзя.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

В октябре этого года Wasteland 3 получила сюжетное дополнение, поэтому, вероятнее всего, именно этот фактор и поспособствовал скачку пользовательской базы. На текущий момент у Wasteland 3 очень высокие пользовательские оценки в Steam.

#inxile entertainment #wasteland 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Wasteland 3 в России неожиданно подешевела почти втрое, а также получила новое дополнение
Постапокалиптическая RPG Wasteland 3 установила новый рекорд «онлайна»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я создал новый аккаунт World of Tanks и внезапно начал тащить
143
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
81
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
32
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K
55
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
21
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
20
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
10

Сейчас обсуждают

Павел Кузнецов
01:07
Играю в EFT более 4х лет. Читерство решительно осуждаю. Но, к сожалению.. автор статьи абсолютно прав - античит нифига не работает так, как должен работать. Такое ощущение, что он работает в пол силы ...
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Алексей
01:07
В своё время было удобно пользоваться всякими электронными кошельками, ничего особо не требовалось да и деньги от ФССП можно было спрятать, а щас эти системы уже ни чем не отличаются как мне кажется, ...
WebMoney приостанавливает пополнение и перевод средств с кошельков WMR и WMP
omoikane
01:05
и что же случится без файла подкачки? :D Весь во внимание...
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
eds
00:54
Да это просто маркетинг, большинство пользователей не разбираются в вопросе и не хотят разбираться, ориентируются базовой информацией и цифрами. Как пример я сам был свидетелем спора в англоязычном ча...
GeForce RTX 2060 12 ГБ стоимостью 700 евро медленнее RTX 2060 SUPER
Андрей Куницкий
00:41
День добрый. А тип микросхем какой на DDR4 и DDR5? Кто производитель чипов или компания сама производит чипы? Информации мало
PNY анонсировала запуск ОЗУ DDR5 Performance и XLR8 Gaming
LastAtlant
00:38
В фермах она место займет. Зачем нужен такой обьем памяти при слабом чипе, только удорожание элементной базы в следствии лишних банок памяти.
GeForce RTX 2060 12 ГБ стоимостью 700 евро медленнее RTX 2060 SUPER
CaptPhiline
00:33
Если Вас не убил читер, это не значит что его нет, это значит, что Вы были ему не интересны
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
REY_B_
00:24
Что не устроило? Интермодуляция + шум 0,06%. Это похоже на какие-то сбои. По графику можно было бы погадать о причине. Подозреваю, что на боле-менее качественной технике, это обернётся звоном, скрипом...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
vklS
00:22
только не вполне здоровый человек может выключить файл подкачки)))
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
REY_B_
00:17
Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет......
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем