Учитывая все детали и переменные, результат неплохой.

В современной игровой промышленности модно делиться статистическими показателями игр, вот и разработчики из inXile Entertainment решили последовать традиции и сообщили, что за пятнадцать с небольшим месяцев, минувших с момента релиза Wasteland 3, игра привлекла внимание двух миллионов человек.

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Предыдущий «круглый» результат в один миллион человек был достигнут в конце октября прошлого года. Иными словами, интерес к Wasteland 3 определённо есть, но серьёзным его, особенно, учитывая фактор пандемии и повышенного спроса на видеоигры, назвать нельзя.

Wasteland 3 still doing numbers!



2 million of you have joined the Rangers in Colorado, and it's deeply gratifying that we've been able to share our stories and ideas with so many. Thank you. 🙏 pic.twitter.com/XpcLHab4M2 — inXile entertainment (@inXile) December 7, 2021

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В октябре этого года Wasteland 3 получила сюжетное дополнение, поэтому, вероятнее всего, именно этот фактор и поспособствовал скачку пользовательской базы. На текущий момент у Wasteland 3 очень высокие пользовательские оценки в Steam.