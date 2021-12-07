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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gearbox привезёт космическую стратегию Homeworld 3 на The Game Awards 2021
Правда, пока не вполне ясно, в каком виде и зачем.
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С момента анонса Homeworld 3 прошло уже больше двух лет, и с тех пор ничего внятного касательно данной игры мы от официальных разработчиков не слышали. Возможно, данное недоразумение будет исправлено уже на этой неделе в ночь с четверга на пятницу: о том, что Homeworld 3 заявлена как участница мероприятия The Game Awards 2021, сообщили сами авторы проекта.

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Что конкретно нам собираются показать, не уточняется, но хотелось бы уже наконец увидеть игровой процесс и узнать дату выхода. Ну, серьёзно: двадцать семь месяцев с момента анонса — это неадекватно много для гробового молчания, и позволить себе такое могут только мастодонты игровой индустрии, коими разработчики серии Homeworld, уж простите за правду, не являются.

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#gearbox software #gearbox publishing #blackbird interactive #homeworld 3
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ronoho
21:59
ага, сейчас они от зарабатков с рекламы отказались))))
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Celeron 9 GHz
21:58
Мордор ?
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и Google могут прекратить работать на территории РФ с 1 января
bambino_pukanov
21:56
Скорее бы уже перешли от запретительных мер к разрешительным. Ну это когда есть список разрешенных ресурсов.
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ev_rus
21:55
О па, интересно.
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Владимир Шембергер
21:54
при чем тут китай? слышал только про Софт из германии. а баттел ай за что они платят? или не платят? у них есть античит у которого есть это 10 хачкеров, но толку ноль получается.
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Celeron 9 GHz
21:51
Тему сисег вроде бы поднимают в пятницу )
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
mistergrim
21:51
> Если девушка пригласила вас починить компьютер, не радуйтесь. Возможно, там чинить—то и нечего Как раз в этом случае радоваться и надо, не?
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
Владимир Шембергер
21:50
нет. не будет.
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
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