Правда, пока не вполне ясно, в каком виде и зачем.

С момента анонса Homeworld 3 прошло уже больше двух лет, и с тех пор ничего внятного касательно данной игры мы от официальных разработчиков не слышали. Возможно, данное недоразумение будет исправлено уже на этой неделе в ночь с четверга на пятницу: о том, что Homeworld 3 заявлена как участница мероприятия The Game Awards 2021, сообщили сами авторы проекта.

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Что конкретно нам собираются показать, не уточняется, но хотелось бы уже наконец увидеть игровой процесс и узнать дату выхода. Ну, серьёзно: двадцать семь месяцев с момента анонса — это неадекватно много для гробового молчания, и позволить себе такое могут только мастодонты игровой индустрии, коими разработчики серии Homeworld, уж простите за правду, не являются.

All systems green.

Crews are standing by.

December 9, 2021 4:30 pm PT#TheGameAwards pic.twitter.com/K1Rl7GaKeT — Homeworld (@HomeworldGame) December 6, 2021