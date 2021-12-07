Но тоже в 2022 году.

Sony наконец-то собралась с силами и огласила точную дату сборника Uncharted Legacy of Thieves Collection, включающего в себя переизданные версии Uncharted 4 и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy. На консолях PlayStation 5 сборник появится уже 28 января, тогда как на PC, как и было оговорено заранее, случится задержка. Когда конкретно PC-игроки смогут приобщиться к приключениям Натана Дрейка, не уточняется, но ясно одно — в следующем году.

реклама

Версия для PlayStation 5 будет поддерживать три режима работы — «Качество», «Производительность» и «Производительность +». В первом случае ожидайте 4K, но при 30 fps, во втором — 60 fps при неуточнённом разрешении, ну и в третьем — 120 fps при 1080p. Также игры сборника будут поддерживать объёмный звук, тактильную отдачу и адаптивные триггеры геймпада DualSense.