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Роскомнадзор потребовал от сети Tor удалить запрещённую информацию во избежание возможной блокировки. Соответствующее письмо было опубликовано на портале GitLab, первым на него обратил внимание проект «Роскомсвобода».

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Так, в письме указывается, что Tor необходимо удалить «запрещённую информацию» со страницы, на которой рассказывается о проекте. К сожалению, регулятор пока не уточнил, о какой именно информации идёт речь. В письмо говорится, что в случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайте мер по удалению запрещённой информации в Сети, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен.

Данная страница также упоминается в реестре Роскомнадзора: на сайте ведомства есть информация о том, что Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о блокировке страницы ещё в 2017 году. Тогда было озвучено требование заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов».

Так, с помощью Tor прокурор Саратовского районного суда посёлка Дубки смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.

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Напомним, 3 декабря несколько российских провайдеров начали блокировать узлы сети Tor. При этом в решении саратовского суда ничего не говорится о блокировках серверов Tor.