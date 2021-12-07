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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», пригрозив полной блокировкой
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Роскомнадзор потребовал от сети Tor удалить запрещённую информацию во избежание возможной блокировки. Соответствующее письмо было опубликовано на портале GitLab, первым на него обратил внимание проект «Роскомсвобода».

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Так, в письме указывается, что Tor необходимо удалить «запрещённую информацию» со страницы, на которой рассказывается о проекте. К сожалению, регулятор пока не уточнил, о какой именно информации идёт речь. В письмо говорится, что в случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайте мер по удалению запрещённой информации в Сети, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен.

Данная страница также упоминается в реестре Роскомнадзора: на сайте ведомства есть информация о том, что Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о блокировке страницы ещё в 2017 году. Тогда было озвучено требование заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов».

Так, с помощью Tor прокурор Саратовского районного суда посёлка Дубки смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.

Напомним, 3 декабря несколько российских провайдеров начали блокировать узлы сети Tor. При этом в решении саратовского суда ничего не говорится о блокировках серверов Tor.
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#роскомнадзор #tor #тор
6
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Roditch
18:48
Достаточно одного в любом из городов РФ.
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no_fate
18:45
Тор как работал - так и работает. Что и где заблокировали? Сами не поняли?
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», пригрозив полной блокировкой
argead_play
18:41
Простите но уже горит, честно. Горит от того что люди поливают что то добротным дерьмом, но не наводят примеры, примеры тех проектов которые по их мнению достойны все же внимания
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_DmS_
18:39
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argead_play
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Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Тролль Толстый
18:38
"запрещённая информация" - понятие откуда-то из дремучего средневековья, но путинская россия в нем и пребывает
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», пригрозив полной блокировкой
h2o
18:35
как в сказке: удали то, не знамо что
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», пригрозив полной блокировкой
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