Джефф Кили, бессменный организатор и ведущий церемонии The Game Awards, выдал новую порцию информации о грядущем мероприятии. Он сходу заявил, что четыре-пять игр из планируемых демонстраций игр будут «уровня трейлера Elden Ring». Соответствующее заявление было сделано во время общения с представителями издания USA Today. Кили пообещал, что на выставке будет представлено «от 6 до 10» игр, которые ранее нигде не показывались.
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Крупные показы значимых проектов случатся в первые 40 минут мероприятия. Зрителей шоу, считает организатор TGA 2021, посетит чувство, что они действительно видели геймплей нового поколения.
Церемония награждения The Game Awards 2021 начнётся в ночь с 9 по 10 декабря, в 4:00 по московскому времени.