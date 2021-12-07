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Новости Software Игнатий Колыско
Организатор грядущей церемонии The Game Awards 2021: «Четыре или пять показов игр будут уровня трейлера Elden Ring»
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Джефф Кили, бессменный организатор и ведущий церемонии The Game Awards, выдал новую порцию информации о грядущем мероприятии. Он сходу заявил, что четыре-пять игр из планируемых демонстраций игр будут «уровня трейлера Elden Ring». Соответствующее заявление было сделано во время общения с представителями издания USA Today. Кили пообещал, что на выставке будет представлено «от 6 до 10» игр, которые ранее нигде не показывались.

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Крупные показы значимых проектов случатся в первые 40 минут мероприятия. Зрителей шоу, считает организатор TGA 2021, посетит чувство, что они действительно видели геймплей нового поколения.

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Церемония награждения The Game Awards 2021 начнётся в ночь с 9 по 10 декабря, в 4:00 по московскому времени.

#the game awards 2021
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