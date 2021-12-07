Поверим?

Джефф Кили, бессменный организатор и ведущий церемонии The Game Awards, выдал новую порцию информации о грядущем мероприятии. Он сходу заявил, что четыре-пять игр из планируемых демонстраций игр будут «уровня трейлера Elden Ring». Соответствующее заявление было сделано во время общения с представителями издания USA Today. Кили пообещал, что на выставке будет представлено «от 6 до 10» игр, которые ранее нигде не показывались.

реклама

Крупные показы значимых проектов случатся в первые 40 минут мероприятия. Зрителей шоу, считает организатор TGA 2021, посетит чувство, что они действительно видели геймплей нового поколения.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Церемония награждения The Game Awards 2021 начнётся в ночь с 9 по 10 декабря, в 4:00 по московскому времени.