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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Окажите сопротивление»: дебютный проект экс-руководителя DICE получил название ARC Raiders и короткий тизер
Банальненько всё как-то.
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Мы уже сравнительно давно знаем о том, что основанная экс-руководителем DICE Патриком Содерлундом компания Embark Studios работает над своим дебютным проектом в жанре боевика. До сегодняшнего дня дальше многозначительных концепт-артов дело не доходило, но теперь у нас наконец-то есть премьерный тизер.

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В самом тизере закадровый голос призывает вступить в вооружённые силы и оказать сопротивление. Кто, кому, как и зачем будет оказывать сопротивление, пока не уточняется.

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По всей видимости, подробности проекта будут опубликованы в рамках The Game Awards 2021 — заключительного в этом году игрового мероприятия, где нас ожидает масса новых анонсов и показов уже ранее представленных проектов. Начало — в эту пятницу, 10 декабря в 04:00 по московскому времени.

#embark studios #arc raiders
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