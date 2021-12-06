Мы уже сравнительно давно знаем о том, что основанная экс-руководителем DICE Патриком Содерлундом компания Embark Studios работает над своим дебютным проектом в жанре боевика. До сегодняшнего дня дальше многозначительных концепт-артов дело не доходило, но теперь у нас наконец-то есть премьерный тизер.
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В самом тизере закадровый голос призывает вступить в вооружённые силы и оказать сопротивление. Кто, кому, как и зачем будет оказывать сопротивление, пока не уточняется.
December 6, 2021
По всей видимости, подробности проекта будут опубликованы в рамках The Game Awards 2021 — заключительного в этом году игрового мероприятия, где нас ожидает масса новых анонсов и показов уже ранее представленных проектов. Начало — в эту пятницу, 10 декабря в 04:00 по московскому времени.