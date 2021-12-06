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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Количество загрузок MOBA-проекта Pokemon Unite уже превысило 50 миллионов
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Современным мобильным играм, особенно тем, что принадлежат хорошо известным франшизам, вовсе не требуется много времени, чтобы порадовать своих разработчиков запредельными статистическими успехами. Так, с момента полноценного (а не только на Nintendo Switch) релиза MOBA-игры Pokemon Unite прошло всего два с половиной месяца, а количество её загрузок уже превысило пятьдесят миллионов.

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Принадлежность Pokemon Unite к жанру MOBA означает, что игрокам необходимо выбирать своих героев-покемонов с уникальными способностями и стараться победить вражескую команду. Сражения здесь, прямо как в Dota 2, ведутся в формате «5 на 5», а в задачу входит продавливание оппонента и неизбежный захват его «базы».

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Несмотря на большой успех, рейтинги у Pokemon Unite всё же довольно низкие, вызванные проблемами с работой подбора матчей, несовершенный баланс и прочие недоработки.

#pokemon unite
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