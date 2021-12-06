Это нормально, что вы ни разу не слышали о данном проекте.

Современным мобильным играм, особенно тем, что принадлежат хорошо известным франшизам, вовсе не требуется много времени, чтобы порадовать своих разработчиков запредельными статистическими успехами. Так, с момента полноценного (а не только на Nintendo Switch) релиза MOBA-игры Pokemon Unite прошло всего два с половиной месяца, а количество её загрузок уже превысило пятьдесят миллионов.

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Принадлежность Pokemon Unite к жанру MOBA означает, что игрокам необходимо выбирать своих героев-покемонов с уникальными способностями и стараться победить вражескую команду. Сражения здесь, прямо как в Dota 2, ведутся в формате «5 на 5», а в задачу входит продавливание оппонента и неизбежный захват его «базы».

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 - 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.



Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 6, 2021

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Несмотря на большой успех, рейтинги у Pokemon Unite всё же довольно низкие, вызванные проблемами с работой подбора матчей, несовершенный баланс и прочие недоработки.