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Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты снова сравнили релизную версию Halo Infinite с прошлогодним вариантом
Стало лучше. Но и была не совсем-совсем катастрофа.
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Меньше двух дней осталось до выхода Halo Infinite, поэтому авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits решили воспользоваться возможностью и сравнить релизный «билд» новинки с её «забракованным» вариантом образца прошлого года. В десятиминутном видео можно заметить изменения в дальности прорисовки, увеличившуюся детализацию моделей, лицевую анимацию, усовершенствованные визуальные эффекты и многое другое.

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Напомним, что Halo Infinite должна была выйти одновременно со стартом продаж консолей Xbox Series, но игроки столь сильно раскритиковали увиденное, что Microsoft не осталось ничего другого, как принять требования сообщества и отправить проект на масштабную доработку, занявшую целый год. Что ж, судя по «сравнительному анализу», ожидание того стоило, и страшно себе представить, какой репутационный ущерб понесла бы франшиза, не прими Microsoft в прошлом году единственно правильное решение.

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Полноценный релиз Halo Infinite состоится послезавтра, 8 декабря, на PC и Xbox двух поколений. Фанаты мультиплеера же играют в Halo Infinite уже на протяжении трёх недель.

#343 industries #halo infinite
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