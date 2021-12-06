Базовые режимы и их вариации.

Хотя в Halo Infinite и будет представлена одиночная сюжетная кампания, но все прекрасно понимают, что основной упор в новинке всё же сделан на мультиплеер: разработчики даже открыли к нему доступ за три недели до формального релиза игры. Мультиплеер будет развиваться, и вот, внимательные геймеры, запустившие Halo Infinite в автономном («оффлайновом») режиме уже заметили список вариаций сетевых пострелушек.

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Всего разработчики намереваются добавить в Halo Infinite четырнадцать режимов, представляющих собой различные вариации четырёх основных режимов — Arena, Fiesta, Ranked и Tactical Slayer. Часть из них, а именно Fiesta, Tactical Slayer и FFA, добавят до конца года, тогда как остальное, по всей видимости, внедрят только в следующем году.

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Напомним, что формальный релиз Halo Infinite состоится уже в эту среду, 8 декабря.