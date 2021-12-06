Несколько дней назад Nintendo объявила о снижении цен в российском сегменте своего магазина eShop. На тот момент компания не уточнила, насколько конкретно в рублёвом выражении снизятся цены, поэтому мы в редакции (за раздел материалов для читателей мы не в ответе) спокойненько пропустили данную тему. Сегодня изменения вступили в силу, и вот, как выяснилось, надежды на приведение их в соответствие с региональным ценниками на уважающих свои аудитории платформах вроде Steam были как минимум наивными.
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В реальности уменьшение ценников составило порядка 300—700 рублей. В отрыве от контекста данная «скидка» выглядит внушительно, однако важно помнить, что цены в eShop в основном варьируются от 3 999 рублей до 6 299 рублей. В такой реальности их сокращение даже на 700 рублей выглядит абсолютно незначительным и никак не способствующим изменению решения о покупке или отказу от неё.
Вот несколько примеров цен на конкретные игры до и после изменения:
- The Elder Scrolls V Skyrim — было 5 399 рублей, стало 4 999 рублей;
- Bayonetta 2 — было 4 449 рублей, стало 4 149 рублей;
- Monster Hunter Rise — было 5 399 рублей, стало 4 999 рублей.
Больше всего «повезло» Diablo II Resurrected и Dark Souls Remastered: цены на них сократились с 3 999 рублей до 3 299 рублей соответственно.
Строго говоря, к Nintendo претензий быть не должно: корректировать цены под региональный уровень компания не обещала, заявив исключительно об их готовящемся снижении. Формально снижение произошло. А вот то, что оно вызвало смех — это уже вторично.