При условии сложившихся там ранее ценников, естественно.

Несколько дней назад Nintendo объявила о снижении цен в российском сегменте своего магазина eShop. На тот момент компания не уточнила, насколько конкретно в рублёвом выражении снизятся цены, поэтому мы в редакции (за раздел материалов для читателей мы не в ответе) спокойненько пропустили данную тему. Сегодня изменения вступили в силу, и вот, как выяснилось, надежды на приведение их в соответствие с региональным ценниками на уважающих свои аудитории платформах вроде Steam были как минимум наивными.

реклама

В реальности уменьшение ценников составило порядка 300—700 рублей. В отрыве от контекста данная «скидка» выглядит внушительно, однако важно помнить, что цены в eShop в основном варьируются от 3 999 рублей до 6 299 рублей. В такой реальности их сокращение даже на 700 рублей выглядит абсолютно незначительным и никак не способствующим изменению решения о покупке или отказу от неё.

Вот несколько примеров цен на конкретные игры до и после изменения:

The Elder Scrolls V Skyrim — было 5 399 рублей, стало 4 999 рублей;

Bayonetta 2 — было 4 449 рублей, стало 4 149 рублей;

Monster Hunter Rise — было 5 399 рублей, стало 4 999 рублей.

Больше всего «повезло» Diablo II Resurrected и Dark Souls Remastered: цены на них сократились с 3 999 рублей до 3 299 рублей соответственно.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Строго говоря, к Nintendo претензий быть не должно: корректировать цены под региональный уровень компания не обещала, заявив исключительно об их готовящемся снижении. Формально снижение произошло. А вот то, что оно вызвало смех — это уже вторично.