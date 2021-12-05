Почему бы и не показать, в самом деле.

Быть может, релиз Gran Turismo 7 состоится ещё не так скоро, как того хотелось бы зажиточным владельцам PlayStation 5 и пока не имеющих возможности стать таковыми владельцам PlayStation 4, но разработчики не отказываются от своих обещаний и регулярно снабжают проект свежими геймплейными видео и различными подробностями. Сегодня нашему вниманию представили двухминутный геймплей в режиме от первого лица (из салона глазами водителя) на хорошо известной всем фанатам франшизы трассе Deep Forest Raceway.

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Непосредственно игровой процесс записывался с PlayStation 5, так что все желающие могут оценить имеющийся в Gran Turismo 7 уровень графики.

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Релиз игры назначен на четвёртое марта.