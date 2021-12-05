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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Выживач» Icarus от создателя DayZ неожиданно возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
Не просто неожиданно, так ещё и непонятно.
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Очередной вечер воскресенья, очередное предвкушение начала новых тяжёлых трудовых будней, и очередная публикация свежего чарта продаж по итогам уходящей недели. На этот раз в Steam в плане лидеров продаж достаточно много неожиданных явлений, взять тот же занявший первое место «выживач» Icarus от создателя DayZ Дина Холла: оценки устрашающе низкие, зато продажи оказались достаточными для того, чтобы стать лидером.

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Но не будем долго толочь воду в ступе и перейдём сразу к десятке. Она на этой неделе выглядит так:

  • Icarus;
  • Valve Index VR Kit;
  • Farming Simulator 22;
  • Cyberpunk 2077;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Battlefield 2042;
  • Destiny 2 The Witch Queen + набор к 30-летию Bungie;
  • Halo Infinite (предзаказ);
  • Forza Horizon 5;
  • Red Dead Redemption 2.
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Поскольку из топ-10 чарта продаж в Steam только Halo Infinite представляет собой готовящуюся к релизу новинку, напомни, что её полноценный релиз состоится 8 декабря.

#steam #valve #icarus #rocketwerkz
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