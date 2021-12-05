Не просто неожиданно, так ещё и непонятно.

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Очередной вечер воскресенья, очередное предвкушение начала новых тяжёлых трудовых будней, и очередная публикация свежего чарта продаж по итогам уходящей недели. На этот раз в Steam в плане лидеров продаж достаточно много неожиданных явлений, взять тот же занявший первое место «выживач» Icarus от создателя DayZ Дина Холла: оценки устрашающе низкие, зато продажи оказались достаточными для того, чтобы стать лидером.

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Но не будем долго толочь воду в ступе и перейдём сразу к десятке. Она на этой неделе выглядит так:

Icarus;

Valve Index VR Kit;

Farming Simulator 22;

Cyberpunk 2077;

Red Dead Redemption 2;

Battlefield 2042;

Destiny 2 The Witch Queen + набор к 30-летию Bungie;

Halo Infinite (предзаказ);

Forza Horizon 5;

Red Dead Redemption 2.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Поскольку из топ-10 чарта продаж в Steam только Halo Infinite представляет собой готовящуюся к релизу новинку, напомни, что её полноценный релиз состоится 8 декабря.