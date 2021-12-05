До этого их, ясное дело, было две, а ещё раньше — вообще одна.

Когда группа энтузиастов HECU Collective в начале года сообщила о том, что трудится над ремейком Half-Life Blue Shift, в основу которого ляжет Black Mesa — фанатский ремейк основной Half-Life —, нас сразу предупредили о том, что выходить «синее смещение» будет постепенно, по главам, дабы игрокам не приходилось ждать несколько лет. Первая глава вышла в марте, вторая — в июле, и вот, третья стала доступна в начале декабря. Как видим, процесс постоянно замедляется.

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Blue Shift — ответвление оригинальной Half-Life. События дополнения разворачиваются параллельно событиям основной игры, но от лица охранника Барни Калхуна, лучшего друга Гордона Фримена. В своё время аддон был раскритикован за его незначительную продолжительность и упрощение игрового процесса, однако фанаты Half-Life всё же считают его обязательным к прохождению наравне с куда более проработанным глобальным аддоном-ответвлением Opposing Force.

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К слову, будут ли фанаты когда-нибудь переносить на Source дополнение про приключения Адриана Шепарда, неясно: на эту тему пока нет даже слухов. Оно и понятно: работа предстоит циклопических масштабов даже при условии уже полностью готовой «базы» в лице Black Mesa, и желающих бесплатно за неё браться не слишком уж много.