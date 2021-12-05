Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фанатский ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa получил обновление с третьей главой
До этого их, ясное дело, было две, а ещё раньше — вообще одна.
анонсы и реклама
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри

Когда группа энтузиастов HECU Collective в начале года сообщила о том, что трудится над ремейком Half-Life Blue Shift, в основу которого ляжет Black Mesa — фанатский ремейк основной Half-Life —, нас сразу предупредили о том, что выходить «синее смещение» будет постепенно, по главам, дабы игрокам не приходилось ждать несколько лет. Первая глава вышла в марте, вторая — в июле, и вот, третья стала доступна в начале декабря. Как видим, процесс постоянно замедляется.

реклама

Blue Shift — ответвление оригинальной Half-Life. События дополнения разворачиваются параллельно событиям основной игры, но от лица охранника Барни Калхуна, лучшего друга Гордона Фримена. В своё время аддон был раскритикован за его незначительную продолжительность и упрощение игрового процесса, однако фанаты Half-Life всё же считают его обязательным к прохождению наравне с куда более проработанным глобальным аддоном-ответвлением Opposing Force.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

К слову, будут ли фанаты когда-нибудь переносить на Source дополнение про приключения Адриана Шепарда, неясно: на эту тему пока нет даже слухов. Оно и понятно: работа предстоит циклопических масштабов даже при условии уже полностью готовой «базы» в лице Black Mesa, и желающих бесплатно за неё браться не слишком уж много.

#black mesa #hecu collective #black mesa blue shift #crowbar collectve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фанаты выпустили вторую часть ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
224
Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения
66
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
17
Обзор блока питания AeroCool ECO-600W - история двойной иллюзии
23
Section 8 и Section 8 Prejudice: краткий обзор
2
Мои впечатления от игры Vietcong
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4

Сейчас обсуждают

- I
14:44
Плохому танцору... )) Достаточно ссылки на приложение, поиск по url, лучше из англоязычного магазина, в конце убираем лишнее и вставляем в строку поиска. К примеру: https://www.microsoft.com/en-us/p/...
Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения
REY_B_
14:39
Как не оригинал? Не факт.... ОЕМ привязывается к железу. Версия спецом для сбрщиков, для последующей продажи. Т.е. заказать комп с ОЕМ из Китая, будет законно! Или накатить её на самосборную китайскую...
Windows 11 уверенно обгоняет Windows 10 по количеству загрузок
Михаил
14:34
Зачем карте аппаратный кодировщик? Я думаю там все есть. Судя по описанию видеокарт. Вот тесты карт https://technical.city/ru/video/GeForce-RTX-3060-protiv-Radeon-RX-6600-XT В общей производительности...
AMD последовательно отвоевала у NVIDIA один процент рынка видеокарт
Михаил
14:33
А ты наверное каждый день в игры с лучами играешь? Смотришь на свое отражение. Мне лично эта технология не взошла. У меня глаза болеть начинают от постоянного света
AMD последовательно отвоевала у NVIDIA один процент рынка видеокарт
Kaa Goodwin
14:33
Ты же хохол шароварный))
На территории России почти полностью заблокировали Tor-браузер и большинство VPN-сервисов
- I
14:31
То что нет разницы тут не причем. Не стоит утверждать что W10 LTSC только для IoT устройств и других вышеперечисленных примеров.
Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения
Вова Огонь
14:25
"Видеокарта на процессоре"? Ухахаха 🤣😂😄😁 Заглот, ты слишком много смотришь пopнухи.
Видеокарта на процессоре Ryzen 6000 Rembrandt окажется быстрее GeForce GTX 1050 Ti – 3dcenter
Респект
14:24
Автор вроде не дурак, но в вопросе выбора БП решил-таки идти по граблям :). Недавно брал 2 аэрокула людям которые хотели сэкономить. Оба через 2 месяца ушли по гарантии, хорошо что больше ничего не по...
Обзор блока питания AeroCool ECO-600W - история двойной иллюзии
Sergei Eremeev
14:23
а факс то зачем ? )) пк +эл.почта ))
О проблемах современных компьютерных корпусов
Твоя мамка
14:22
А срет он процессорами аэмдэ?
На улицах Шанхая заметили первого робопса Xiaomi CyberDog стоимостью 1500 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем