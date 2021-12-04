Господа, ну пора уже, действительно. Анонс три года назад состоялся.

Сегодня игровое сообщество отмечает «День Dragon Age». С текущего года разработчики присоединились к празднику и решили, что впредь в этот день будут делиться хоть какими-нибудь новостями касательно будущего данной фэнтезийной франшизы. Так, BioWare наконец-то сообщила, что в новом году сможет подробнее рассказать нам об одиночной кампании для новенькой Dragon Age.

реклама

Стоит отметить, что несмотря на состоявшийся уже три года назад формальный анонс новой части культовой серии, подробностей о ней нет до сих пор. Имеются только слухи касательно сеттинга Империи Тевинтер и несколько концепт-артов от художников BioWare.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

По всей видимости, BioWare пропустит грядущую The Game Awards 2021.