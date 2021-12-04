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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
BioWare подробнее расскажет о новой Dragon Age уже в следующем году
Господа, ну пора уже, действительно. Анонс три года назад состоялся.
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Сегодня игровое сообщество отмечает «День Dragon Age». С текущего года разработчики присоединились к празднику и решили, что впредь в этот день будут делиться хоть какими-нибудь новостями касательно будущего данной фэнтезийной франшизы. Так, BioWare наконец-то сообщила, что в новом году сможет подробнее рассказать нам об одиночной кампании для новенькой Dragon Age.

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Стоит отметить, что несмотря на состоявшийся уже три года назад формальный анонс новой части культовой серии, подробностей о ней нет до сих пор. Имеются только слухи касательно сеттинга Империи Тевинтер и несколько концепт-артов от художников BioWare.

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По всей видимости, BioWare пропустит грядущую The Game Awards 2021.

#electronic arts #bioware
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