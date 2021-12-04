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Новости Software Игнатий Колыско
Контент сервиса «VK Видео» отныне доступен даже для незарегистрированных пользователей
Наверное, это круто.
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Сервис «VK Видео» открыл всем зрителям неограниченный доступ к видеовитрине «ВКонтакте» и обновил собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Команда поддержки объявила, что для поиска видеоконтента в социальной сети больше не нужны регистрация и авторизация.

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Для незарегистрированных пользователей новая видеовитрина будет доступна в полной мере. Такие пользователи смогут изучать базу контента с миллионами фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных состязаний и много другого.

Для поиска нужного видео представлен обновлённый собственный поисковый сервис — в его основе технологии машинного обучения. Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и ML-технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, и ряд других факторов. Благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и VK Видео:

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«Мы видим, что вовлечённость пользователей в видеосмотрение на платформе VK Видео продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Для того чтобы предложить аудитории в интернете релевантный контент, в том числе в поисковой выдаче, мы обновили и продолжаем совершенствовать наши собственные поисковые технологии с применением машинного обучения. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента VK Видео и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны».

#vk #vk видео
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