Наверное, это круто.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сервис «VK Видео» открыл всем зрителям неограниченный доступ к видеовитрине «ВКонтакте» и обновил собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Команда поддержки объявила, что для поиска видеоконтента в социальной сети больше не нужны регистрация и авторизация.

реклама

Для незарегистрированных пользователей новая видеовитрина будет доступна в полной мере. Такие пользователи смогут изучать базу контента с миллионами фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных состязаний и много другого.

Для поиска нужного видео представлен обновлённый собственный поисковый сервис — в его основе технологии машинного обучения. Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и ML-технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, и ряд других факторов. Благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и VK Видео:

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

«Мы видим, что вовлечённость пользователей в видеосмотрение на платформе VK Видео продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Для того чтобы предложить аудитории в интернете релевантный контент, в том числе в поисковой выдаче, мы обновили и продолжаем совершенствовать наши собственные поисковые технологии с применением машинного обучения. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента VK Видео и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны».