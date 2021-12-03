Постапокалиптическая ролевая игра Wasteland 3 появилась в продаже в августе прошлого года. Примерно тогда же в ней была зафиксирована максимальная геймерская активность, от которой на сегодняшний день не осталось не то что следа — даже намёка. Тем удивительнее было узнать от руководителя студии inXile Entertainment Брайана Фарго, что на днях в Wasteland 3 был зафиксирован рекордно высокий одновременный «онлайн».
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К сожалению, каков этот «рекорд» в цифрах, господин Фарго не уточнил, но одно совершенно точно: в Steam никаких резких скачков популярности Wasteland 3 не наблюдалось, что можно легко проверить благодаря сервису SteamDB. Так что, по всей видимости, слова главы inXile актуальны в отношении подписки Xbox Game Pass, которая нередко «раздувает» статистические показатели тех или иных игр.
In the last few days, we had the most concurrent players of Wasteland 3 yet. We love that people are continuing to discover and enjoy the game.— Brian Fargo (@BrianFargo) December 2, 2021
В начале октября Wasteland 3 получила дополнение Cult of the Holy Detonation, однако его пользовательские оценки в Steam столь низки, что лучше об этом даже не говорить.