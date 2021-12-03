Свежий выпуск дневника Dying 2 Know оправдал себя.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как и было обещано, разработчики из Techland пару часов назад опубликовали новый, пятый по счёту эпизод дневников Dying 2 Know, посвящённых грядущему зомби-боевику Dying Light 2. На сей раз нашему вниманию представили продолжительную запись игрового процесса с прохождением одного из ответственных заданий.

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В рамках этого прохождения наш главный герой, Эйден, общается с ещё живыми персонажами, получает задания, карабкается по высотным зданиям, прыгает, отбивается от зомби и даже использует для перемещения параплан. В общем, делает всё то, за что мы полюбили первую Dying Light, только лучше, органичнее и активнее.

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Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля на всех актуальных платформах. Напоминаем, что события Dying Light 2 разворачиваются спустя двадцать лет после событий оригинальной игры, но уже в совсем другом городе, и всё то, что произошло в Харране и окрестностях, нас здесь особо не касается. Дела давно минувших дней, так сказать, поэтому проходить первую часть, чтобы быть в курсе дел, необязательно.