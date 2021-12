Может, новый геймплейный трейлер покажут?

Разработчики из компании Daedalic Entertainment решили подогреть интерес публики перед грядущей церемонией награждения The Game Awards 2021. «Что-то скрывается в тени», — написали девелоперы на странице The Lord of the Rings: Gollum в Twitter. Напомним, данный проект находится в списке официально заявленных для мероприятия игр, но каким образом он там будет представлен — непонятно.

The Lord of the Rings: Gollum — приключенческий стелс-экшен, который расскажет нам о приключениях Голлума, задумавшего отыскать «свою прелесть». В игре мы увидим происходившие в Средиземье события глазами, как нетрудно догадаться, Голлума. Поскольку персонаж сам по себе «дохлый», в игре в основном придётся рассчитывать на скрытное перемещение и смекалку.

По ходу прохождения игроки смогут повстречать всех знаковых персонажей: Гэндальфа, Трандуила и многих других. Релиз Gollum случится только в 2022 году. Среди целевых платформ для игры заявлены PC и все актуальные консоли, включая даже гибридную консоль Nintendo Switch.