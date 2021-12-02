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Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Microsoft Edge стал отправлять пользователям «подсказки» не устанавливать Google Chrome
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У пользователей браузера Microsoft Edge в Windows 10 и 11 стали появляться подсказки при заходе на страницу скачивания Google Chrome. Одними из первых, кто обратил на это внимание, стали журналисты профильного издания Neowin.

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Сами предупреждения можно даже посчитать забавными:

  • «Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше»;
  • «Это браузер как из 2008-го года! А знаете, кто тут новичок? Microsoft Edge»;
  • «Ненавижу экономить деньги — так никто не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для онлайн-шоппинга».

Представители издания TheVerge утверждают, что Microsoft начала тестировать подсказки для пользователей не переходить на Chrome или Firefox ещё в 2018 году.

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Самое крупное обновление для Edge пока датировано мартом нынешнего года — тогда в программе появились вертикальные вкладки и другие функции.

#microsoft #edge
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