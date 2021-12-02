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Новости Software Михаил Андреев
League of Ledends Wild Rift стала лучшей игрой для iPhone по версии App Store Awards 2021
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С наступлением календарной зимы и неизбежным скорым окончанием текущего года начинают активизироваться различные платформы, ресурсы и издания, публикуя свои, несомненно, объективные версии «топов» игр. Одной из первых решила «отстреляться» Apple, огласившая победителей премии App Store Awards 2021.

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Перейдём сразу к делу. Победителем в номинации «Игра года для iPhone» стала League of Legends Wild Rift. Лучшей игрой для iPad признали Marvel Future Revolution, лучшим проектом для компьютеров Mac — Myst, ну а достойнейшей игрой для Apple TV стала Space Marshals 3. Что касается Apple Arcade, то организаторы «выборов» наградили ролевой проект Fantasian.

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Важно помнить, что во многих государствах, в частности, в азиатских, мобильный гейминг является доминирующей формой интерактивных развлечений, так что относиться к подобным «топам» пренебрежительно не следует.

#apple #league of legends wild rift
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