С наступлением календарной зимы и неизбежным скорым окончанием текущего года начинают активизироваться различные платформы, ресурсы и издания, публикуя свои, несомненно, объективные версии «топов» игр. Одной из первых решила «отстреляться» Apple, огласившая победителей премии App Store Awards 2021.
реклама
Перейдём сразу к делу. Победителем в номинации «Игра года для iPhone» стала League of Legends Wild Rift. Лучшей игрой для iPad признали Marvel Future Revolution, лучшим проектом для компьютеров Mac — Myst, ну а достойнейшей игрой для Apple TV стала Space Marshals 3. Что касается Apple Arcade, то организаторы «выборов» наградили ролевой проект Fantasian.
Важно помнить, что во многих государствах, в частности, в азиатских, мобильный гейминг является доминирующей формой интерактивных развлечений, так что относиться к подобным «топам» пренебрежительно не следует.