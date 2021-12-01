На канале YouTube под названием Guti89 появился короткий геймплейный ролик Crimson Desert — ролевого экшена, который изначально задумывался и проектировался как приквел к многопользовательской игре Black Desert. С течением времени проект перерос в нечто больше, поэтому разработчики позиционируют его как приключенческий ролевой экшен с сетевыми элементами.
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В свежем ролике нам демонстрируют систему модуляции погодных эффектов разных пор года. Тут есть снег, в котором можно протоптать глубокую колею: он замедляет передвижения героя, но совсем не налипает на его одежду или броню. Судя по всему, в игре будет достаточно реалистичный туман, разлетающиеся от ветра листья (они тут еще собираются в кучки), дождь, ветер и много чего ещё. Выглядит всё очень убедительно, даже спорить не хочется.
Crimson Desert должна была выйти до конца текущего года, но летом разработчики перенесли релиз на неопределённый срок. Авторы мотивировали перенос желанием как следует поработать над всеми основными аспектами Crimson Desert и превратить его в проект мирового уровня. Как-нибудь потом проверим.
Список целевых платформ для Crimson Desert до сих пор не установлен. Скорее всего, проект выйдет на ПК.