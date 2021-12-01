Правда, тут есть на что посмотреть.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На канале YouTube под названием Guti89 появился короткий геймплейный ролик Crimson Desert — ролевого экшена, который изначально задумывался и проектировался как приквел к многопользовательской игре Black Desert. С течением времени проект перерос в нечто больше, поэтому разработчики позиционируют его как приключенческий ролевой экшен с сетевыми элементами.

реклама

В свежем ролике нам демонстрируют систему модуляции погодных эффектов разных пор года. Тут есть снег, в котором можно протоптать глубокую колею: он замедляет передвижения героя, но совсем не налипает на его одежду или броню. Судя по всему, в игре будет достаточно реалистичный туман, разлетающиеся от ветра листья (они тут еще собираются в кучки), дождь, ветер и много чего ещё. Выглядит всё очень убедительно, даже спорить не хочется.

Crimson Desert должна была выйти до конца текущего года, но летом разработчики перенесли релиз на неопределённый срок. Авторы мотивировали перенос желанием как следует поработать над всеми основными аспектами Crimson Desert и превратить его в проект мирового уровня. Как-нибудь потом проверим.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Список целевых платформ для Crimson Desert до сих пор не установлен. Скорее всего, проект выйдет на ПК.