Справедливости ради, эффектные они сегодня почти все.

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3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В середине декабря популярный экшен Warframe получит расширение-обновление под названием The New War, в состав которого включат новые задания, локации и массу другого игрового контента. По сложившейся в современной игровой индустрии традиции, «хайп» вокруг обновлений начинают нагнетать заблаговременно; поэтому, собственно, зрелищный кинематографический видеоролик и был опубликован сегодня.

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Согласно заверениям разработчиков, The New War — крупнейшее из расширений для Warframe на сегодняшний день. Помимо сопутствующего контента дополнение также внедрит в игру сюжетную линию, в рамках которой нам предстоит встретиться лицом к лицу с армией «Владеющих разумом».

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Релиз расширения назначен на 15 декабря.