Для этого он, собственно, и прибыл.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Через неделю с копейками состоится полноценный релиз Halo Infinite — вместе с кампанией и всеми сопутствующими материалами — и по такому поводу 343 Industries решила опубликовать традиционный «запускающий» видеоролик. В нём можно увидеть, как Мастер Чиф решает проблемы на пути к своей главной цели.

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Игра выйдет 8 декабря, однако уже на протяжении двух недель все желающие могут играть в открытую «бету» сетевого режима. Хотя формально перед нами «бета», но на практике это больше ранний доступ, поскольку весь достигнутый прогресс будет сохранён и перенесён в основную игру, контентное наполнение сетевого режима которой будет полностью идентичным «бете».