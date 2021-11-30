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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мастер Чиф решает проблемы в трейлере к скорому выходу Halo Infinite
Для этого он, собственно, и прибыл.
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Через неделю с копейками состоится полноценный релиз Halo Infinite — вместе с кампанией и всеми сопутствующими материалами — и по такому поводу 343 Industries решила опубликовать традиционный «запускающий» видеоролик. В нём можно увидеть, как Мастер Чиф решает проблемы на пути к своей главной цели.

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Игра выйдет 8 декабря, однако уже на протяжении двух недель все желающие могут играть в открытую «бету» сетевого режима. Хотя формально перед нами «бета», но на практике это больше ранний доступ, поскольку весь достигнутый прогресс будет сохранён и перенесён в основную игру, контентное наполнение сетевого режима которой будет полностью идентичным «бете».

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#343 industries #halo infinite
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