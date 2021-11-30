Патч версии 1.03 доступен для загрузки и установки.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Когда Rockstar извинилась за «неожиданно» провальный запуск сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и пообещала всё исправить, доведя качество проекта до достойного его уровня, компания не пошутила. Сегодня, например, к сборнику было применено обновление версии 1.03, исправившее массу ошибок, а также повысившее его стабильность и производительность, которые все обозреватели записали в один огромный и жирный минус.

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Пунктов в исправлениях огромное количество, но каждый из них в отдельности незначителен. Отметим, в частности, что обновление исправляет недоработки в локализациях и текстурах, решает проблемы с сохранениями, а также исправляет визуальные баги.

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Сборник вышел 11 ноября, однако полное исправление всех допущенных подрядчиками Rockstar ошибок займёт ещё приличное количество времени. Что поделать — таковы реалии современного игропрома: продавать де-факто альфа-версии игр по цене релизных.