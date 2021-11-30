Кто хочет картошки?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Farming Simulator 22 смог преодолеть показатель в 1,5 миллиона проданных копий всего за неделю после релиза, который состоялся 22 ноября. Это самый успешный показатель среди всех проектов серии.

реклама

Farming Simulator 22 вышел на ПК и консолях обоих поколений, поставив рекорд в Steam по количеству одновременно играющих пользователей, а теперь ещё — и по продажам в рамках серии. Забавно, что разработчикам симулятора удалось обойти дорогой боевик Battlefield 2042 по суточному «онлайну» — более 93 тысяч против 53 тысяч.

Farming Simulator 22 также стал первой игрой в портфолио Giants Software, которую они издали своими силами. Разработчик (а теперь ещё и издатель) убеждён, что в популяризации проекта немалое значение имеет реализованная поддержка межплатформенного кроссплея.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Свежий симулятор фермера вышел на ПК, PlayStation и Xbox двух поколений, а также в Google Stadia. В Steam у FS 22 есть 85 % рейтинга на основании 8,1 тысячи отзывов. Достойный результат за неделю с момента релиза.