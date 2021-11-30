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Новости Software Игнатий Колыско
Продажи Farming Simulator 22 превысили 1,5 млн копий, что стало рекордом для серии
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Farming Simulator 22 смог преодолеть показатель в 1,5 миллиона проданных копий всего за неделю после релиза, который состоялся 22 ноября. Это самый успешный показатель среди всех проектов серии.

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Farming Simulator 22 вышел на ПК и консолях обоих поколений, поставив рекорд в Steam по количеству одновременно играющих пользователей, а теперь ещё — и по продажам в рамках серии. Забавно, что разработчикам симулятора удалось обойти дорогой боевик Battlefield 2042 по суточному «онлайну» — более 93 тысяч против 53 тысяч.

Farming Simulator 22 также стал первой игрой в портфолио Giants Software, которую они издали своими силами. Разработчик (а теперь ещё и издатель) убеждён, что в популяризации проекта немалое значение имеет реализованная поддержка межплатформенного кроссплея.

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Свежий симулятор фермера вышел на ПК, PlayStation и Xbox двух поколений, а также в Google Stadia. В Steam у FS 22 есть 85 % рейтинга на основании 8,1 тысячи отзывов. Достойный результат за неделю с момента релиза.

#giants software #farming simulator 22
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