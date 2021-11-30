Ну, или как минимум «Тени Чернобыля».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Мы живём во времена, когда разработчики, видимо, подсознательно понимая, что ничего лучше в игровой индустрии уже никогда не выйдет, повально выпускают ремастеры и ремейки своих былых шедевров. Через каких-то десять лет уже потребуются ремастеры для ремастеров, однако украинская студия GSC Game World, подарившая миру франшизу S.T.A.L.K.E.R., в этом деле явно не поспевает за трендом. Любознательные подписчики студии решили задать вопрос о потенциальных ремастерах S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat в официальном Discord-канале серии.

реклама

GSC Game World ответила, что в настоящее время все силы студии брошены на производство S.T.A.L.K.E.R. 2. Иными словами, студия не исключила возможности выпуска ремастеров оригинальных игр франшизы когда-нибудь в будущем, когда и сиквел выйдет, и его пострелизная поддержка подойдёт к логическому завершению.

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

А ремастеры данным проектам не повредят: в конце концов, «Тени Чернобыля» уже больше четырнадцати лет. Ремастеры тех же игр серии Crysis, на момент своего релиза обладавших несоразмерно более совершенным технологическим исполнением, чем S.T.A.L.K.E.R., и то вышли быстрее.