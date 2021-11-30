Мы живём во времена, когда разработчики, видимо, подсознательно понимая, что ничего лучше в игровой индустрии уже никогда не выйдет, повально выпускают ремастеры и ремейки своих былых шедевров. Через каких-то десять лет уже потребуются ремастеры для ремастеров, однако украинская студия GSC Game World, подарившая миру франшизу S.T.A.L.K.E.R., в этом деле явно не поспевает за трендом. Любознательные подписчики студии решили задать вопрос о потенциальных ремастерах S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat в официальном Discord-канале серии.
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GSC Game World ответила, что в настоящее время все силы студии брошены на производство S.T.A.L.K.E.R. 2. Иными словами, студия не исключила возможности выпуска ремастеров оригинальных игр франшизы когда-нибудь в будущем, когда и сиквел выйдет, и его пострелизная поддержка подойдёт к логическому завершению.
А ремастеры данным проектам не повредят: в конце концов, «Тени Чернобыля» уже больше четырнадцати лет. Ремастеры тех же игр серии Crysis, на момент своего релиза обладавших несоразмерно более совершенным технологическим исполнением, чем S.T.A.L.K.E.R., и то вышли быстрее.