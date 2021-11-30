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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В базе данных Steam нашли упоминание Ubisoft Connect — возможно, игры Ubisoft вернутся в продажу в сервис от Valve
Было бы неплохо.
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Создатель безмерно полезного для новостников и производителей контента по видеоиграм сервиса SteamDB Павел Джундик обратил внимание на то, что в базе данных сервиса цифровой дистрибуции от Valve появилось упоминание Ubisoft Connect — системы, ранее носившей более привычное для игроков название Uplay. Судя по формулировке в базе данных, Ubisoft Connect стала частью пакета стандартных приложений Steam.

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У данного явления есть два варианта объяснения. Первый, наиболее оптимистичный: Ubisoft и Valve «помирились», и первая решила вернуться в Steam вместе со своими играми. Второй, уже менее оптимистичный, но не менее вероятный: Ubisoft будет поддерживать портативные игровые системы Steam Deck.

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Какой из этих вариантов верный — быть может, оба или же ни один — покажет только время. Как бы то ни было, в конце января в продажу поступит Rainbow Six Extraction — на его примере мы поймём, изменилась ли в Ubisoft политика в отношении дистрибуции своих игр. Напомним, что вот уже больше двух лет Ubisoft сотрудничает с Epic Games, выпуская новинки на PC исключительно в EGS и в собственном магазине, минуя ранее привычные для себя Steam и Origin.

#ubisoft #steam #valve
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