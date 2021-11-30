В любом случае, игровое «облако» от редмондцев у нас пока не представлено.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Представители команды поддержки Xbox рассказали о новой функции для сервиса Xbox Cloud Gaming (к сожалению, пока не представлен официально в России). Программная «фича» увеличивает чёткость изображения во время стриминга через браузер Microsoft Edge. Новинка получила название Clarity Boost. Если её активировать, то она начнёт оптимизировать изображение в течение стрима с помощью браузера Edge.

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На данный момент Clarity Boost доступна только в тестовом режиме для пользователей Microsoft Edge Canary. После серии тестов она станет доступной всем пользователям.

Игроку предлагают наглядно оценить возможность Clarity Boost при помощи представленных двух скриншотов.

Итак, это два изображения из Gears Tactics. Слева у нас скриншот из обычной версии игры, запущенной через Xbox Cloud Gaming. Справа — вариант с активированной Clarity Boost.

Релиз программной функции должен случиться только в будущем году, но протестировать её можно уже сейчас с помощью Microsoft Edge Canary.

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Что до самого Xbox Cloud Gaming, то она доступна всем пользователям с подпиской Xbox Game Pass Ultimate через Xbox Series и Xbox. Напомним, в России сервис пока официально не представлен.