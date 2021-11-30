Странно. А вот статистика «онлайна» говорит прямо обратные вещи.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вслед за публикацией квартального финансового отчёта руководство группы компаний CD Projekt (не путать с принадлежащей ей студией с постфиксом RED) провело встречу с инвесторами и затронуло тему дальнейшего развития своих франшиз. Естественно, отдельно было проговорено будущее Cyberpunk 2077 и, в частности, возможность включения проекта в состав подписных сервисов вроде того же Xbox Game Pass.

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Глава компании Адам Кичиньский отметил, что допуск игр до подписных сервисов хорош в конкретных жизненных циклах проектов. У Cyberpunk 2077 этот цикл ещё не настал. Очевидно, Кичиньский имеет в виду цикл закономерного снижения «традиционных» продаж в силу возраста проекта или же общей насыщенности рынка, когда все, кто хотели, уже давно купили игру.

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В отношении Cyberpunk 2077 же CD Projekt пока придерживается традиционной политики: распродажи, распродажи и ещё раз распродажи. Сегодня, кстати, последний день, когда игру про приключения Ви в Найт-Сити можно приобрести за полцены в рамках осенней распродажи в Steam: акция закончится через тридцать часов. Впереди, конечно, будет и зимняя распродажа, но не факт, что CD Projekt повторно столь выгодно распродаст Cyberpunk 2077.