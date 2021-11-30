Как известно, редактор ливрей (автомобильных раскрасок) в Forza Horizon 5 обладает весьма обширными возможностями, позволяющими настроить внешний вид своей машины, как душе угодно. Естественно, «клеить» на своё виртуальное авто различную запрещёнку нельзя, и вот, вчера выяснилось, что под критерии запрещёнки попадает северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также шуточные «ребрендинги» популярных торговых марок под «ядерную» тематику.
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Так, например, марка покрышек Pirelli у геймера-шутника стала Pyongyang Parallel38, производитель спортивной одежды Nike — в Nuke («ядерка»), а знаменитый хештег #sendnudes («отправь обнажённые фото») — в #sendnukes («запустите ядерные ракеты»). По всей видимости, модераторы игры не оценили шутки и отправили юмориста в бессрочный бан. Если точнее, то на 7 978 лет — до 31 декабря 9999 года.
Если верить автору публикации на Reddit, это было первой и сразу же бессрочной блокировкой его учётной записи. Что конкретно послужило причиной блокировки — забавное изображение руководителя маленькой, но гордой страны, или же хештег #sendnukes, что можно воспринять как призыв к террору — неясно.
Почему блокируется учётная запись, а не конкретная раскраска автомобиля, также неясно. В любом случае, наказание несоразмерно проступку и как минимум должно стать поводом для народного обсуждения.