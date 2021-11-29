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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймдизайнер Bioshock представит на грядущей The Game Awards 2021 свою новую игру — так утверждает инсайдер
Над проектом он работает уже несколько лет.
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Хорошо известный инсайдер RalphsValve решил в своих новых сообщениях в микроблоге поговорить о таинственном проекте геймдизайнера Кена Левина. Именитый разработчик вместе со своей командой из студии Ghost Story Games готовит важный анонс, который должен случиться в рамках грядущей церемонии награждения The Game Awards 2021.

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Проект находится в разработке уже несколько лет, Кен Левин его делает совместно с избранной группой девелоперов из закрытой Irrational Games. Здесь нужно сразу оговориться, что речь не идёт о новой Bioshock, подробности о которой уже начали появляться в Сети. Продолжением занимается 2K Games совместно с Cloud Chamber. Левин ранее не единожды заявлял, что не хочет возвращаться к серии и рассказал всё, что мог в этой вселенной.

Про дебютный проект Ghost Story Games известно не так много. Инсайдеры сходятся во мнении, что это будет некая футуристическая игра с необычным повествованием. Если слухи окажутся верными, то нам представят проект с невероятной реиграбельностью. Но тут уже лучше дождаться официального анонса.

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Напомним, церемония награждения The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Со списком номинантов можно ознакомиться в нашей прошлой заметке.

#2k games #irrational games #bioshock #the game awards 2021 #ghost story games #кен левин
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