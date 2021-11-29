Новые сервисы.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Команда поддержки VK собирается представить коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места государственных служащих. Об этом рассказало издание ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

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«VK интегрирует цифровые сервисы в типовое автоматизированное рабочее место госслужащих. Проект будет реализован на базе коммуникационной платформы VK Teams. Пилотный запуск в Минцифры запланирован до конца 2021 года», — говорится в сообщении.