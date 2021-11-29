Команда поддержки VK собирается представить коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места государственных служащих. Об этом рассказало издание ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе компании.
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«VK интегрирует цифровые сервисы в типовое автоматизированное рабочее место госслужащих. Проект будет реализован на базе коммуникационной платформы VK Teams. Пилотный запуск в Минцифры запланирован до конца 2021 года», — говорится в сообщении.
Будущие коммуникационные сервисы станут доступными для всех типов устройств. Объявлено, что переход ведомств на единое решение позволит повысить уровень информационной безопасности и снизить риски утечек.
«Автоматизированное рабочее место даст доступ нашим коллегам к современным и безопасным сервисам коммуникации, поможет повысить прозрачность рабочих процессов и вовлеченность сотрудников. В рамках стратегии импортозамещения мы делаем большой шаг к исключению из служебной коммуникации зарубежных публичных облачных сервисов, использование которых в настоящее время создает риски утечек и потери информации, в том числе, по причине отсутствия какого-либо SLA», — заявила директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константина Гурзова.
Управляющий директор «VK цифровые технологии» Павел Гонтарев отметил, что автоматизированное рабочее место, созданное на базе VK Teams, даст возможность повысить эффективность взаимодействия как внутри, так и между различными ведомствами. «За счёт размещения сервиса в облаке также удастся сократить затраты на установку и обновления», — отметил он.
Объявлено, что в рамках текущего проекта запланировано подключение сервисов для федеральных органов исполнительной власти, ЦИК России, а также государственных внебюджетных фондов, включенных в программу эксперимента. Число пользователей составит около 100 тысяч, но в будущем к решению смогут подключиться все госслужащие, включая региональные и муниципальные органы власти и учреждения. Это обеспечит одинаковый уровень доступности цифровых инструментов для чиновников из разных регионов и ведомств, добавили в VK.