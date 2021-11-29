Если задуматься, то довольно печально это.

В наши дни «выживач» DayZ воспринимается как нечто полуживое: вроде существует, а с другой стороны, настолько незаметно и незначительно, что иначе как тенью прежнего и так небольшого величия это назвать невозможно. Как оно часто бывает в подобных ситуациях, распродажи способствуют резкому и зачастую неожиданному росту интереса к играм прошлого. Так, DayZ на выходных побила свой собственный рекорд «онлайна»: изначально он был зафиксирован ещё восемь лет назад в день выхода проекта, а затем был повторён в конце прошлого года. И вот, несколько часов назад пиковое число одновременно запустивших DayZ пользователей превысило 46 тысяч.

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Несмотря на свой полумёртвый статус, DayZ стабильно получает обновления. Сам создатель проекта, Дин Холл, давно отошёл от своего творения, и сейчас трудится над новым амбициозным «выживачом» Icarus про колонизацию далёкой планеты.