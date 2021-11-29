В начале декабря. Скоро, в общем.

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Разработчики из компании Rare с точной датой запуска пятого сезона онлайн-экшена Sea of Thieves. Сезон должен начаться 2 декабря, меньше чем за три месяца после начала четвёртого сезона, который был запущен 23 сентября. В достоверности сведений можно не сомневаться: авторы всё расписали в своём микроблоге.

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Информация о скором старте пятого сезона «гуляла» по сети и ранее, ведь Rare обещала в скором времени реализовать некоторые новые функции в Sea of Thieves. Детали пятого цикла обновлений будут представлены чуть позже, пока у нас в распоряжении есть только одна единственная картинка.

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Скорее всего, трейлер пятого сезона будет представлен до его начала, но это только наши предположения. С онлайн-экшеном Sea of Thieves можно ознакомиться, например, в Steam, где он прямо сейчас продаётся со скидкой 40 %. Игроки относятся к проекту очень хорошо: 90 % рейтинга на основании более 151 тысячи отзывов.