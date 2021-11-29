В нём нам недвусмысленно дают понять, что человечество без конфликтов не может. Никак.

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До полноценного релиза боевика Halo Infinite осталось чуть больше недели, и по такому случаю разработчики из 343 Industries совместно с Xbox Game Studios опубликовали свежий кинематографический трейлер, в котором настоящие актёры воплощают в жизнь идею сценаристов о шагающем сквозь поколения и века постоянном конфликте человечества. От незапамятных времён до эпохи Мастера Чифа.

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Напоминаем, что хоть формально релиз Halo Infinite состоится 8 декабря, любители сетевых «пострелушек» могут опробовать новинку уже сейчас — мультиплеер проекта стал доступен ещё две недели назад. По своему контентному наполнению предрелизная версия сетевого режима Halo Infinite полностью соответствует первому игровому сезону, а весь достигнутый за оставшееся до релиза время прогресс будет сохранён и перенесён в полную версию проекта.

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Изначально Halo Infinite должна была стать одной из стартовых игр для консолей Xbox Series, но затем, не в последнюю очередь благодаря давлению фанатов серии, Microsoft дала 343 Industries дополнительное время на доведение новинки до ума. Всё-таки франшиза Halo обладает слишком высоким кредитом доверия, чтобы в одночасье его растоптать.