Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Эффектный «живой» трейлер к скорому выходу Halo Infinite
В нём нам недвусмысленно дают понять, что человечество без конфликтов не может. Никак.
анонсы и реклама
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

До полноценного релиза боевика Halo Infinite осталось чуть больше недели, и по такому случаю разработчики из 343 Industries совместно с Xbox Game Studios опубликовали свежий кинематографический трейлер, в котором настоящие актёры воплощают в жизнь идею сценаристов о шагающем сквозь поколения и века постоянном конфликте человечества. От незапамятных времён до эпохи Мастера Чифа.

реклама

Напоминаем, что хоть формально релиз Halo Infinite состоится 8 декабря, любители сетевых «пострелушек» могут опробовать новинку уже сейчас — мультиплеер проекта стал доступен ещё две недели назад. По своему контентному наполнению предрелизная версия сетевого режима Halo Infinite полностью соответствует первому игровому сезону, а весь достигнутый за оставшееся до релиза время прогресс будет сохранён и перенесён в полную версию проекта.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Изначально Halo Infinite должна была стать одной из стартовых игр для консолей Xbox Series, но затем, не в последнюю очередь благодаря давлению фанатов серии, Microsoft дала 343 Industries дополнительное время на доведение новинки до ума. Всё-таки франшиза Halo обладает слишком высоким кредитом доверия, чтобы в одночасье его растоптать.

#343 industries #halo infinite
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки в Halo Infinite просят разработчиков отключить кроссплей из-за наплыва читеров
Halo Infinite отправилась в печать — релиз 8 декабря
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть четвертая
18
Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
67
Нужно ли игровое кресло и сколько оно прибавляет FPS по сравнению с табуреткой
36
Как я модифицировал БП STC DELUX AP-450 Micro - рассказ с картинками и большими буквами
99
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
256
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
14
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
32
Подводные путешествия могут стать альтернативой эксклюзивному космическому туризму
109
Игровая проводная мышь Dream Machines DM6 Holey S
16
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
5

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
14:30
Так убывай.
Криптовалюта Омикрон подорожала на 1000% после появления новой мутации коронавируса
Леди Яга
14:30
Ну так НЕ покупай китайские поделки где не соблюдаются спецификации. Что может быть проще ?
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
1TronpmG5
14:27
Учитывая что Линукс был придуман в прошлом веке, восьмиядерные процессоры были придуманы тоже в прошлом веке, а реализованы в начала нынешнего, то таки да прогресс замедлился. И заметь, ты, точнее тво...
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
Alex
14:27
фигня, спутник 5 и порошок "типа" спрей и этот вариант победят)))
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Дмитрий Медведев
14:27
По мне так лучше менять дешёвый core i3 разных поколений, чем заплатить тонну денег и бегать по гарантии со сверхтоповым железом и после её окончания купить новое
Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
Леди Яга
14:27
Раз из тебя попер гопо-стайл только один последний вопрос - деньги что ты сЫкономил ты пропил в магните или пятерке ?
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
ibulletproof
14:26
подэкранный сканер отпечатков пальцев - эпик фэйл.
Realme в начале 2022 года выпустит четыре версии смартфона Realme 9
1TronpmG5
14:24
Ну принципиально отличий нет, а вот во всем остальном решает как раз тысяча мелких деталей. Именно они делают Мерседес автомобилем из будущего, а Запорожец из первой половины прошлого века. А так, да....
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
Дмитрий Медведев
14:24
За все годы "общения" с пк в своих руках держал десятки плат. Почти ничего не поменялось за это время! Откопай в истории интернета платы времен пеньтиум 4 и ты удивишься наличию тех же проблем. А изме...
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
omoikane
14:22
Это не топтопов даже близко лол. Топы у асуса от 55. А тут даже гига мастер лучше за 40кет.
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем