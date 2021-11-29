Разложение, чума и болезни. Здешние герои это любят.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Разработчики стратегии Total War: Warhammer III представили новый трейлер, который посвящён сражениям между силами Нургла, повелителя разложения и чумы, и Слаанеш, Властелина удовольствий. Звучит всё максимально странно, выглядит так же. В ролике само сражение получилось достаточно странным и даже неравным, а основное внимание авторы, как и прежде, уделили масштабу.

реклама

Властитель Чумы, тёмный бог болезней, разложения, разрушения и смертельного перерождения считается тут древнейшей из Разрушительных сил, ибо «смерть и разложение стары, как сама жизнь». Слаанеш разработчики называют Зловонным пивоваром и Гниющим Чумотворцем.

Разработчики рассказывают в ролике о способностях героев, их войсках и методах распространения болезни. Честное слово, в этом видеоматериале слишком много гноя и желчи, а желтый цвет является доминирующим. Ролик приятно удивляет масштабами, которые могут быть только в проекте серии Total War.

Вдали от привычного мира с его жалкими войнами вас ждёт новое измерение, где правит лишь темная магия: Царство Хаоса. Это ужасное место непостижимо для простых смертных. Его земли сулят огромную власть, но таят в себе пагубные соблазны. Соблазны, что очерняют душу. И поглощают её.

«Царством Хаоса правят четыре Разрушительные силы, которые только и ждут удачного момента, чтобы осквернить весь мир. Чумной бог Нургл, Владыка излишеств Слаанеш, Изменяющий пути Тзинч и бог кровопролития и резни Хорн.»

«К счастью, границу между мирами сторожат два могущественных царства: стойкий Кислев и огромная империя под названием Великий Катай. У каждого из них свои трудности, однако теперь придется позабыть обо всем и направить войска прямо в Царство Хаоса.»

анонсы и реклама RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Релиз Total War: Warhammer III состоится 17 февраля будущего года. Проект появится на ПК и с первого дня будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass. За подробностями можно обратиться к официальной странице стратегии в магазине Steam.