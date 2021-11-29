Разработчики стратегии Total War: Warhammer III представили новый трейлер, который посвящён сражениям между силами Нургла, повелителя разложения и чумы, и Слаанеш, Властелина удовольствий. Звучит всё максимально странно, выглядит так же. В ролике само сражение получилось достаточно странным и даже неравным, а основное внимание авторы, как и прежде, уделили масштабу.
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Властитель Чумы, тёмный бог болезней, разложения, разрушения и смертельного перерождения считается тут древнейшей из Разрушительных сил, ибо «смерть и разложение стары, как сама жизнь». Слаанеш разработчики называют Зловонным пивоваром и Гниющим Чумотворцем.
Разработчики рассказывают в ролике о способностях героев, их войсках и методах распространения болезни. Честное слово, в этом видеоматериале слишком много гноя и желчи, а желтый цвет является доминирующим. Ролик приятно удивляет масштабами, которые могут быть только в проекте серии Total War.
Вдали от привычного мира с его жалкими войнами вас ждёт новое измерение, где правит лишь темная магия: Царство Хаоса. Это ужасное место непостижимо для простых смертных. Его земли сулят огромную власть, но таят в себе пагубные соблазны. Соблазны, что очерняют душу. И поглощают её.
«Царством Хаоса правят четыре Разрушительные силы, которые только и ждут удачного момента, чтобы осквернить весь мир. Чумной бог Нургл, Владыка излишеств Слаанеш, Изменяющий пути Тзинч и бог кровопролития и резни Хорн.»
«К счастью, границу между мирами сторожат два могущественных царства: стойкий Кислев и огромная империя под названием Великий Катай. У каждого из них свои трудности, однако теперь придется позабыть обо всем и направить войска прямо в Царство Хаоса.»
Релиз Total War: Warhammer III состоится 17 февраля будущего года. Проект появится на ПК и с первого дня будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass. За подробностями можно обратиться к официальной странице стратегии в магазине Steam.