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Новости Software Игнатий Колыско
Авторы стратегии Total War: Warhammer III выпустили трейлер, полный гноя и желчи
Разложение, чума и болезни. Здешние герои это любят.
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Разработчики стратегии Total War: Warhammer III представили новый трейлер, который посвящён сражениям между силами Нургла, повелителя разложения и чумы, и Слаанеш, Властелина удовольствий. Звучит всё максимально странно, выглядит так же. В ролике само сражение получилось достаточно странным и даже неравным, а основное внимание авторы, как и прежде, уделили масштабу.

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Властитель Чумы, тёмный бог болезней, разложения, разрушения и смертельного перерождения считается тут древнейшей из Разрушительных сил, ибо «смерть и разложение стары, как сама жизнь». Слаанеш разработчики называют Зловонным пивоваром и Гниющим Чумотворцем.

Разработчики рассказывают в ролике о способностях героев, их войсках и методах распространения болезни. Честное слово, в этом видеоматериале слишком много гноя и желчи, а желтый цвет является доминирующим. Ролик приятно удивляет масштабами, которые могут быть только в проекте серии Total War.

Вдали от привычного мира с его жалкими войнами вас ждёт новое измерение, где правит лишь темная магия: Царство Хаоса. Это ужасное место непостижимо для простых смертных. Его земли сулят огромную власть, но таят в себе пагубные соблазны. Соблазны, что очерняют душу. И поглощают её.

«Царством Хаоса правят четыре Разрушительные силы, которые только и ждут удачного момента, чтобы осквернить весь мир. Чумной бог Нургл, Владыка излишеств Слаанеш, Изменяющий пути Тзинч и бог кровопролития и резни Хорн.»

«К счастью, границу между мирами сторожат два могущественных царства: стойкий Кислев и огромная империя под названием Великий Катай. У каждого из них свои трудности, однако теперь придется позабыть обо всем и направить войска прямо в Царство Хаоса.»

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Релиз Total War: Warhammer III состоится 17 февраля будущего года. Проект появится на ПК и с первого дня будет доступен в библиотеке Xbox Game Pass. За подробностями можно обратиться к официальной странице стратегии в магазине Steam.

#creative assembly #total war warhammer iii
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