Журналисты издания РБК со ссылкой на собственные источники сообщают, что производителей устройств обяжут получать «явный отказ» от приложений. Им придётся давать возможность выбора поисковика на устройстве и брать «явный» отказ от установки российских программ.
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Суть планируемых изменений журналистам издания РБК пояснил Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (она же РАТЭК). Во-первых, производитель должен будет обязательно показывать потребителю отдельное окно выбора поисковой системы. Во-вторых, если попадая в диалоговое окно при первом запуске устройства пользователь захочет отказаться от установки российских приложений, то он должен будет это сделать «в явном виде».
«Неясно, что такое в «явном виде», но в любом случае оба изменения потребуют серьезных технических доработок устройств, — указал Гуськов. — С учётом каникул в период новогодних праздников внести подобные доработки в оставшееся до 1 марта время будет нереально. Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года».
Представитель РАТЭК также отметил, что наиболее спорные изменения вносились в проект в последний момент и не обсуждались с бизнесом. Антон Гуськов напомнил, что с момента вступления в силу закона о предустановке российских программ на продаваемых в стране гаджетах правительство несколько раз вносило изменения в саму схему осуществления предустановки, ведь первые версии правил были «заведомо невыполнимыми».
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. В документе указывается, что на всех продаваемых в стране устройствах, произведенных после этой даты, должны быть предустановлены российские программы.